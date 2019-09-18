В этот четверг волгоградцев приглашают в парк Комсомольский сад на традиционный кинопоказ под открытым небом, который будет проходить в рамках проекта «Кино под звёздами – 2019». Организаторы отмечают, что предстоящий кинопоказ станет скорее всего заключительным в этом сезоне. И для того, чтобы мероприятие приобрело статус значимого, на закрытие в «звёзды» была приглашена Ирина Аксёнова, которая будет петь с 19:00.

Ирина Аксёнова это неподражаемый «голос Волгограда» по версии одноимённого фестиваля 2016 года, руководитель музыкальной группы «Терра», «Джаз-на-Волге», лауреат множества престижных премий и без преувеличения — лучшая джазовая певица в нашем городе.

После выступления певицы зрители будут смотреть фильм «Отпуск по обмену» – романтическая комедия режиссера Нэнси Майерсагде в ролях: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и др.

Также во время мероприятия будет проведена небольшая викторина. Гостей ждут 19 сентября. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

:-P
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