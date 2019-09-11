В природных парках региона стартовали традиционные сентябрьские субботники, во время которых сотрудники парков, добровольцы и волонтеры наводят чистоту на особо охраняемых территориях после летнего наплыва туристов. При этом наибольшее внимание уделяется чистоте в рекреационных зонах.

По данным комитета природных ресурсов, в этом году традиционный сентябрьский десант состоялся на берегу реки Дон – приведено в порядок популярное место отдыха «Ярская коса»; собрано и вывезено около 150 кг мусора.

Очередной субботник будет проходить 13 сентября, в 11:00 — на берегу реки Ахтуба. Все желающие помочь, могут присоединиться к добровольцам. Каждый будет обеспечен перчатками и мешками для сбора мусора. Необходимо предварительно уведомить специалистов природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» по электронной почте [email protected] или по телефону в будни (84479) 5-34-41.