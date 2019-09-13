Предстоящие выходные жителей и гостей города приглашают провести на Центральной набережной города, где будет проходить сразу несколько мероприятий. 14 и 15 сентября на верхней террасе набережной пройдут соревнования «Веселые старты», концертная программа ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» и показ мультфильма под открытым небом. Вход на все мероприятия свободный.

14 сентября гостей ждут на «Веселые старты» от спортивной школы олимпийского № 16 Кировского района Волгограда. Здесь же можно будет записать ребенка на занятия в МБУ СШОР № 16. Это единственная спортшкола в Волгограде и области, где проходят тренировки по триатлону (плавание, бег, велоспорт). Начало спортивных соревнований для всей семьи в 9:00.

В 18:00 на верхней террасе начнется концертная программа ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ». В этом году прославленный коллектив отмечает юбилей. Ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» под руководством Игоря Дорохова радует зрителей уже четверть века. Это уникальный творческий коллектив, которому подвластны практически все жанры. В концертные программы ансамбля входят шедевры классической и современной музыки, народные и эстрадные песни, блюзовые и танцевальные композиции. Ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» будет радовать жителей города два вечера подряд – 14 и 15 сентября.

Вечер 14 сентября завершится показом мультипликационного фильма «Маленький большой герой» в рамках кинопроекта «Киновечера у фонтана». Начало в 19:00. Вход свободный.