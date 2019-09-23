21 сентября на учебно-тренировочном полигоне «Олимпийский» в Дзержинском районе Волгограда завершился второй Областной конкурс профессионального мастерства рабочих водоканалов «Водоканал. Лидеры-2019». Подведены итоги и названы победители соревнований. Рабочие компании-организатора «Концессии водоснабжения» заняли первые места в четырёх номинациях из пяти.

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В состязании с хозяевами полигона проверили свои профессиональные навыки команды водоканалов из области – муниципальные предприятия «Водоканал» городов Волжский и Котельниково. Конкурсную комиссию, состоявшую из представителей команд-участниц, по традиции возглавил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Олег Николаев. Участников конкурса приветствовал глава города Волгограда Виталий Лихачёв.

В первый день конкурса участники прошли проверку теоретических знаний. Тестирование проводилось на компьютерах, что обеспечило объективность оценки результатов. На второй день на стендах полигона «Олимпийский» они выполняли операции, хорошо знакомые рабочим водоканалов: собирали и монтировали задвижки, устанавливали прибор учета, сваривали стыки, откачивали воду и устраняли течи под давлением, выравнивали горловину колодца, искали люки под грунтом и многое другое.

В результате комиссия определила победителей в следующих номинациях:

Лучший электрогазосварщик

Соломахин Василий, ООО «Концессии водоснабжения» Савин Сергей, МУП «Водоканал» г. Волжский Афанасьев Андрей, МУП «Водоканал» г. Котельниково

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по водопроводным сетям

Ткаченков Сергей, ООО «Концессии водоснабжения» Сунак Дмитрий, МУП «Водоканал» г. Котельниково Косенков Станислав, МУП «Водоканал» г. Волжский

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по канализационным сетям

Шклярук Алексей, ООО «Концессии водоснабжения» Клименко Андрей, МУП «Водоканал» г. Волжский

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях

ООО «Концессии водоснабжения» МУП «Водоканал» г. Котельниково МУП «Водоканал» г. Волжский

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях

МУП «Водоканал» г. Волжский ООО «Концессии водоснабжения»

Победители получили медали, памятные призы и дипломы из рук директора «Концессий водоснабжения» Валерия Казанцева и председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олега Николаева.

По традиции хозяев полигона соревнования были организованы не только как профессиональный конкурс, но и как семейный праздник. Чтобы гости понимали происходящее, комментатор подробно объяснял, что делают конкурсанты, как оценивается их работа, для чего нужны эти действия и почему требования к качеству строже, чем к скорости работы. Со стендов велась прямая трансляция на монитор в обеденной зоне. Работала выставка спецтехники, зрители могли покататься на экскаваторах, а детей занимали аниматоры. На открытии конкурса совет молодых специалистов «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» показал концертную программу.

По итогам соревнований рабочие «Концессий водоснабжения» заняли первые места в четырёх номинациях из пяти, подтвердив свой высокий профессионализм и улучшив прошлогодний результат (три первых места). Выход отраслевых соревнований на региональный уровень – хорошая возможность отточить навыки рабочих и обменяться опытом крупнейших водоканалов Волгоградской области. Это положительно скажется на качестве плановых и аварийных работ на водопроводно-канализационных сетях области.

Справка по полигону «Олимпийский»

«Концессии водоснабжения» запустили в работу учебно-тренировочный полигон «Олимпийский» на территории насосной станции в Дзержинском районе Волгограда в 2017 году. Средства на его возведение не предусмотрены инвестиционной программой «Концессий водоснабжения» и не могли быть взяты из тарифов на водоснабжение и водоотведение. Но необходимость в профессиональном росте специалистов назрела давно, поэтому полигон построен силами водоканальщиков в свободное от работы время. Собственный тренировочный комплекс стал вторым по величине в стране.