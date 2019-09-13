В предстоящие выходные парк «Комсомольский сад» решил повторить одно из самых популярных летних мероприятий. 15 сентября парк приглашает волгоградцев проявить свои творческие способности в живописи и принять участие в очередном конкурсе креативных рисунков на асфальте «Оранжевый верблюд…».

Всем художникам выдадут мелки, гуашь, акварель, воду, кисти и прочие атрибуты художника, а в качестве холста предложат Круглую площадь Комсомольского сада. Рисовать можно всё что захочется, но в рамках приличия, а ведущая Катя Ахманова из МАУ «Центр спорта и культуры» выберет самые оригинальные полотна и наградит самых непредсказуемых художников.

Те, кто решит нарисовать масштабную картину, организаторы советуют все же запастись материалами для творчества. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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