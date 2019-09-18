Волгоградцев приглашают на скетч-экскурсию в Центральный район по улице 10-й Дивизии НКВД. В рамках экскурсии участники смогут сделать быстрые зарисовки красивых зданий довоенной и поствоенной постройки.

100 метров этой улицы в границах улиц Ленина и Краснознаменской сконцентрировали такое количество невероятной красоты строений, как ни одна другая улица Волгограда. Несмотря на малое количество зданий, расположившихся по этому адресу, их всего пять, три из них — памятники архитектуры. Ул. 10-й Дивизии НКВД находится всего в 200 метрах от Вечного огня на площади Павших Борцов.

Чтобы принять участие в скетч-экскурсии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Организаторы напоминают, что участники скетч-экскурсии приносят свои материалы для творчества (скетчбук, линеры, гелиевые ручки и др.) Экскурсия состоится 21 сентября, начало в 16:00. Место сбора: у фонтана во дворе ДЮЦа.

Организатором Фестиваля является муниципальное учреждение «Городской молодёжный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Очередная скетч-экскурсия пройдет по улице 10-й Дивизии НКВД Культура

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