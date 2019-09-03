Во дворах Волгограда завершаются работы по реконструкции внутриквартальных проездов и тротуаров, объединяющих свыше 54 многоквартирных дома в разных районах. Всего специалистам предстоит обновить покрытие во дворах на площади свыше 45 тысяч квадратных метров.

Во время работ сотрудники подрядных организаций обновили свыше 20 тысяч погонных метров дорожного и садового бортового камня. Кроме того, бригады привели в нормативное состояние 187 люков и колодцев, а также по запросам жителей на некоторых объектах построили новые тротуары.

Почти на всех объектах основные дорожные работы уже завершены, на финальном этапе находится обновление проездов в Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда. Качество восстановленного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, разъездных площадок и пешеходных дорожек проверяют специалисты муниципальной лаборатории службы заказчика МУ «Комдорстрой», взяв пробы покрытия на исследование. Объект принимается в эксплуатацию только после подтвержденного соответствия всем строительным нормам и правилам. После этого согласно условиям контракта подрядная организация будет следить за состоянием дорожного и тротуарного покрытия в течение четырех лет в рамках гарантийных обязательств.

Параллельно на 17 придомовых территориях активно ведется строительство новых линий наружного освещения, установка лавочек с урнами, а также монтаж детских игровых площадок.