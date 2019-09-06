Вот и состоялось долгожданное открытие «Онлайн-парка» оператора Tele2. Бесплатный wifi, интересные фильмы, различные лекции, вечеринки, и не только. Все это теперь доступно и в Волгограде.

«Существует такое мнение, что онлайн разъединяет людей. Как только растет потребление интернета, люди замыкаются в себе, им не хочется общаться. Мы решили этот стереотип разрушить. Наш «Онлайн-парк» объединяет — это единственное место, которое объединяет людей. Сюда вы можете прийти со своими друзьями, знакомыми, родными и с помощью мобильного интернета Tele2 классно провести время» — поделился Андрей Калинов, руководитель департамента маркетинга макрорегиона Юг.

Tele2 и раньше проводили в Волгограде подобные мероприятия. В прошлом году в парке Баку компания устраивала 4G-кинотеатр под открытым небом, но в этом году помимо фильмов в «Онлайн-парке» будет большое количество образовательного контента, представленного в виде различных лекций и мастер-классов. А в пятницу и выходные можно будет расслабиться под Dj-сеты. Помимо этого, на территории «Онлайн-парка» можно в любое время подзарядить свои устройства, что позволяет не только развлекаться и отдыхать, но и заниматься работой или учебой, используя при этом специальную wifi сеть. Так что найдется занятие на любой вкус.

«Онлайн-парк» — это федеральный проект. В течение всего лета «Онлайн-парки» открывались в разных городах. Реализация программы началась в Новосибирске и закончится в Волгограде. Сама идея «Онлайн-парка» принадлежит именно компании Tele2. Сначала такой формат был протестирован в Москве в прошлом году, и по результатам работы парка в Москве было принято решение о расширении масштабов проекта.

Для реализации программы было привлечено множество партнеров, которые предоставили контент, транслируемый на большом экране парка. Среди них есть как различные федеральные партнеры: Okko (онлайн кинотеатр), Arzamas (образовательные лекции по истории литературы), Институт «Стрелка» (лекции про архитектуру и дизайн), так и партнеры региональные: НаукаPRO (научно-популярные лекции на разную тематику) и Волгоградское научное кафе (научно-популярные лекции про космос и математику).

В целом, и у абонентов Tele2 и абонентов других операторов связи будут равные условия для пребывания в «Онлайн-парке» — безлимитный скоростной интернет, бесплатное посещение лекций и фильмов, бесплатная зарядка устройств, но для абонентов Tele2 есть приятный бонус. На территории парка расположен корнер «Кстати, кофе», где абоненты компании могут купить кофе по специальной цене со скидкой.

Расписание всех мероприятий можно найти на сайте «Онлайн-парка» https://park.tele2.ru/volgograd. В дальнейшем расписание будет дополняться, так что следите за новостями.