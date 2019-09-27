В самом центре города, на уютной и обновленной набережной не так давно «поселился» Виктор Лосев, а точнее его скульптура, которая была открыта 20 сентября 2019 года. Торжественное открытие скульптурной композиции, в основу которой лег образ известного волгоградского художника-пейзажиста Виктора Лосева, проходило в присутствие почетных гостей.

Скульптурная композиция, весом в 500 килограммов, выполнена из бронзы. Её автором стал волгоградский скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков. Она представляет собой работающего художника с этюдником и кистями в руках. Скульптуру было решено установить на верхней террасе набережной, на гранитном парапете недалеко от ротонды. Виктор Лосев очень любил работать в парках и скверах города, в том числе на набережной Сталинграда-Волгограда.

В день торжественного открытия арт-объекта на верхней террасе набережной была проведена выставка работ Виктора Лосева, а также концерт бардовской песни.

Художник Виктор Лосев (1926 — 1995) писал миниатюры о родном Сталинграде-Волгограде – пейзажи, портреты, зарисовки бытовых сцен и раздавал их людям. Сегодня у многих горожан есть работы мастера. В основе живописного метода Виктора Лосева – импрессионистское видение мира. Ежегодно в честь знаменитого талантливого художника в Волгограде проводится творческий фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?». В данный момент в выставочном зале по адресу улица Чуйкова, 37 проходит выставка работ Виктора Лосева.