Благоустройство правого склона поймы реки Царица продолжается. На данный момент рабочие уже приступили к обустройству пешеходных дорожек для терренкура, уже было уложено порядка 500 квадратных метров. Дорожно-тропиночная сеть протяженностью свыше 1,5 километра будет проложена на основе уже существующих тропинок, в обход имеющихся деревьев.

Маршрут для терренкура строители начали прокладывать от Астраханского моста. В настоящее время сотрудники подрядной организации формируют песчано-щебеночное основание и одновременно укладывают специальную противоскользящую плитку для будущих дорожек. Для устройства всех тротуаров рабочие установили около 1200 погонных метров дорожного и садового бордюров.

По словам председателя подрядной организации Сергея Гаранина: «Для удобной ходьбы горожан по разнорельефным терренкурным маршрутам мы используем особую брусчатку с шероховатым покрытием. Особо причудливых изгибов, которые, наверняка, оценят волгоградцы, удается добиться благодаря огибанию дорожкой имеющихся деревьев».

Параллельно подрядная организация завершает возведение основания для новой бетонной лестницы, ведущей от остановки «Площадь Чекистов» к Царицынскому парку. Подход к новой лестнице специалисты выложат из черной и белой тротуарной плитки в виде клавиш пианино. На этом месте будет сквер имени известного волгоградского композитора Александры Пахмутовой. Еще несколько спусков к обновленной территории оформят со стороны ул. Калинина.

Помимо этого в рамках реконструкции объекта строители оборудуют удобные переходы через детскую железную дорогу к интерактивному музею «Россия. Моя история». Также специалисты установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. На завершающем этапе благоустройства склона бригады расставят лавочки и урны, а также смонтируют беседки в форме навесов для отдыха гуляющих.