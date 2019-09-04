В Волгограде состоится торжественное открытие Вахты Памяти на Посту № 1 города-героя Волгограда. В церемонии примут участие более 200 человек — школьников, ветеранов, членов общественных патриотических объединений. Начало в 10:00.

Первыми на почетную Вахту у Вечного огня на площади Павших борцов в этом учебном году заступят учащиеся Дзержинского района Волгограда, и в частности, кадеты Лицея №7. Эстафету подхватят школы №43 и №89. В октябре школьников Дзержинского района сменят учащиеся школ, лицеев и гимназий Тракторозаводского района Волгограда.

Волгоградские школьники стоят у Вечного огня в Почетном карауле уже более 50 лет. За этот период вахту отстояло более 80 тысяч мальчишек и девчонок. Гостями постовцев в Волгограде были прославленные полководцы, участники Сталинградской битвы. На Посту №1 города-героя Волгограда несли Вахту памяти около тысячи посланцев молодёжи бывших социалистических стран, школьники всех городов-героев.

Волгоградский Пост №1- это первый Пост в нашей стране. Подобная работа со школьниками старших классов имеет свое начало в Волгограде. На сегодняшний день таких организаций в России — около 40.