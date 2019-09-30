Уже совсем скоро на кольцевой развязке рядом с Речным вокзалом появятся стационарные ограждения. Подготовка к замене водоналивных пластиковых баков на капитальные бетонные конструкции уже ведется работниками муниципального предприятия «ДСЭР Советского района». Реконструкция дорожного объекта ведется в рамках обновления нижней террасы вдоль Центральной лестницы.

Сейчас специалисты начали демонтаж асфальтового покрытия под установку бетонных ограждений внутреннего кольца развязки. Схема движения транспорта после реконструкции на развязке не изменится. На время проведения работ движение здесь приостанавливаться не будет, однако водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к возможным затруднениям.

Реконструкция круговой развязки ведется в рамках масштабного обновления всей нижней террасы Центральной набережной. Здесь будет проложен поливочный водопровод, высажены несколько тысяч деревьев и кустарников, построен амфитеатр, проложены порядка 18 километров пешеходных дорожек. В настоящее время рядом с Центральной лестницей ведется создание большого пешеходного пространства.