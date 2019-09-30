Ремонт мостового комплекса через Волжскую ГЭС ведется по графику. На данный момент специалисты уже приступили к завершающему этапу работ по замене карнизных блоков и обварку металлических стоек нового перильного ограждения.

Как сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, параллельно с установкой ограждения завершается нанесение гидроизоляции на поверхность проезжей части и тротуаров на участке длинной в 339 метров, после чего тут начнется укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также работы по ремонту внутренних конструкций и бетонированию барьерного ограждения продолжаются на втором участке, который удалось внести в план реконструкции благодаря эффективности закупочных процедур и полученной экономии.

Напомним, сооружение автодорожного комплекса Волжской ГЭС было сдано в эксплуатацию в 1961 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Работы по текущему содержанию объекта не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула опорные части моста, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018 году предложение губернатора Волгоградской области по масштабному обновлению значимого транспортного объекта были учтены на федеральном уровне и включены в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это решение позволило подойти к вопросу реконструкции значимой для региона транспортной артерии комплексно.