В минувшую субботу на Верхней террасе набережной г. Волгограда прошел ежегодный Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #Вместеярче, на котором коммунальные компании «Управление отходами — Волгоград», ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» провели совместную экологическую акцию для детей.

Коммунальщики в интерактивной форме подняли тему бережного отношения к природе и ее ресурсам. Юным горожанам предложили создать собственные эскизы табличек, призывающих не мусорить. Дети щедро использовали свои творческие способности: одни ребята призывали «не свинячить», другие рисовали радугу и чистый мир, третьи – рисовали реку, мусорные корзины и призывали не бросать мусор мимо контейнеров. Сделанные своими руками таблички дети забирали с собой, чтобы потом установить в своем дворе, около школы или в парке. В это время дети помладше раскрашивали 4-метровую раскраску «Как устроен водопровод», попутно знакомясь с тем, как питьевая вода попадает в наши дома и почему так важно бережно к ней относиться.

Организатором фестиваля выступило государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администрации Волгоградской области и администрации Волгограда.