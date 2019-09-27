В октябре в регионе будет проходить очередной областной фестиваль фильмов для детей «Чудо по имени Кино». Гостей ждут с 1 по 31 октября на десяти площадках в Волгограде, Волжском, Котельниково, Николаевске, Серафимовиче, станицах Алексеевской и Кумылженской, а также в р.п. Новониколаевском.

В рамках фестиваля пройдут кинопоказы современных, популярных анимационных и художественных картин, которые расскажут о добрых и трогательных историях о природе, дружбе человека и животных. Юные зрители вместе с героями анимационных фильмов производства России, Франции, Норвегии, Китая, Германии, США, ЮАР, Бельгии отправятся в путешествие по Южному Китаю, переместятся из Франции на тропический остров Гваделупа, побывают в Южной Африке, и везде их будут ждать захватывающие приключения и романтические истории.

Площадками-участниками областного фестиваля фильмов для детей «Чудо по имени Кино» в 2019 году стали ЦКиД «Авангард» (Волгоград, ул. 64-Армии, 26), МЦКиД «Ударник» (Волгоград, ул. Дзержинского, 12), ЦКиМП Красноармейского района Волгограда (ул. 50 лет Октября, 17), КМЦ «Юность Волжского» (Волжский, бульвар Профсоюзов, 13), ЦКиД г. Котельниково (ул. Ленина, 21), РДК г. Николаевска (ул. Октябрьская, 25), Серафимовичский ГКДЦ «Дон» (Серафимович, ул. Октябрьская, 57), МЦКДиБО» р.п. Новониколаевского (ул. Народная, 77), МКДЦ ст. Алексеевской (ул. Ленина, 37), Кумылженский МКДЦ (ст. Кумылженская, ул. Мира, 16а).

Справки по телефону 8(8442)39-10-09.