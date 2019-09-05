В день проведения концерта группировки «Ленинград», который состоится 6 сентября на стадионе «Волгоград Арена», будут организованы пешеходные зоны, на линии выйдет дополнительный подвижной состав общественного транспорта.

​После окончания концерта для волгоградцев будут организованы спецрейсы автобусов, троллейбусов и трамваев. Так, на линию скоростного трамвая по маршруту «Ельшанка» — «ВГТЗ» выйдут дополнительные единицы подвижного состава. Интервальность движения составит около 6 минут, в период наиболее интенсивного пассажиропотока с 23:00 – порядка 3-4 минут.

Для удобства жителей южных районов с 23:00 от остановки «Пл. Возрождения» до остановки «Кинотеатр Юбилейный» в Красноармейском районе по мере заполнения салона отправятся пять автобусов маршрута № 2. Кроме того, от остановки «Центральный стадион» будут организованы спецрейсы 15 троллейбусов четырех маршрутов: до остановки «Спартановка» в Тракторозаводском районе — № 9 и №12, в Дзержинском районе — № 10А и №15А до остановок «ул. Землячки» и «Больничный комплекс» соответственно.

В день проведения мероприятия для обеспечения удобства и безопасности горожан пешеходными станут подъезды к входам стадиона «Волгоград-Арена» № 1,4,5 со стороны проспекта им. Ленина и ул. Маршала Крылова, а также проезд по ул. Батальонной. Напоминанием о временной схеме движения на данных участках для автомобилистов станут соответствующие дорожные знаки.

Волгоградцы и гости города, приехавшие на мероприятие на личном автотранспорте, могут воспользоваться близлежащими парковками, расположенными у Дворца спорта и ТРК «Европа Сити Молл».