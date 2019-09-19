Музей-панорама «Сталинградская битва» приглашает на презентацию выставочного проекта «Из архива Маршала Малиновского. К 120-летию», которая состоится 20 сентября.

Выставочный проект, поддержанный Фондом президентских грантов, посвящён 120-летию со дня рождения выдающегося советского полководца, маршала Советского Союза Родиона Малиновского – участника четырех войн, Георгиевского кавалера, дважды Героя Советского Союза, министра обороны СССР (1957-1967 гг.), в период Сталинградской битвы командующего 2-й гвардейской армией, которая во взаимодействии с другими частями и соединениями пресекла попытку деблокады окруженной под Сталинградом немецко-фашистской группировки.

Основу экспозиции составили документы из личного архива дочери маршала Натальи Малиновской, дополненные материалами из фондов Российского государственного военно-исторического архива, Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного исторического музея и Государственного центрального музея современной истории.

Проект будет последовательно реализован на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также Калужской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областей. Организатором выступает Благотворительный фонд по увековечиванию памяти воинов Русской Армии, павших в Первую мировую войну 1914-1918 гг., «Воинский собор».