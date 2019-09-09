Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова проводит лето старинным праздником. Мероприятие будет проходить в выставочном зале музея в пространстве «Крупеничкин дом», стилизованном под старинную русскую избу в рамках праздника «Семён Летопроводец».

«Семён Летопроводец» — это старинный праздник, корни которого уходят в далёкое прошлое, и ведущие праздника, мастера клуба народной куклы «Крупеничка», расскажут об обрядах, которые были распространены в старину, но забыты сейчас. Так, по поверьям, именно с Семёна Летопроводца начинается «бабье лето». По народному календарю, именно с Семёна приходит новолетье, и этот праздник извещал о наступлении очередного нового года.

В программе предстоящего праздника «Семен Летопроводец»: загадки, хороводы, игры, а завершит мероприятие мастер-класс по созданию куклы «Солнечный конь», которая принесёт в дом достаток и благополучие.

Праздник состоится 14 сентября, начало в 11:30. Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.