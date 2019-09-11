В ближайшую субботу любителей живописи ждут на последнем в этом году общегородском пленэре, организатором которого выступает Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Участником мероприятия может стать любой желающий. Предстоящий пленэр «Картина маслом: улица Мира, 11» пройдёт под руководством волгоградского художника, члена Союза художников России Сергея Пелихова.

Седьмой городской общедоступный пленэр состоится в рамках просветительского проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Одной из особенностей городских пленэров проекта «Первая улица Мира» является то, что его участники пишут знаменитые здания и дворики улицы Мира. Волгоградцы словно заново открывают для себя красоту знакомых домов, дворов, переулков. Не является исключением и предстоящий пленэр.

«Жилой дом по адресу улица Мира, 11 я выбрал не случайно. Утром в солнечный день в этом месте очень интересное цветовое состояние архитектуры. Солнце подсвечивает желтый фасад, прогревая его утренними лучами. Отмечу, что и в пасмурную погоду здание по-своему интересно, потому что, скажу как художник, «у природы нет плохой погоды», — рассказал Сергей Пелихов.

Сбор участников пленэра «Картина маслом: улица Мира, 11» состоится 14 сентября в 11:00 в Музее Машкова на пр. Ленина, 21. Далее художник и участники мероприятия отправляются на улицу Мира. Вход на мероприятие свободный, первые 20 участников, которые запишутся на пленэр, получат все необходимые материалы для творчества в этот день. Остальные участники работают со своими материалами. Запись и справки по телефону 8(8442)38-59-15.

Напомним, открытые городские общедоступные пленэры проекта «Первая улица Мира» предполагают знакомство с волгоградскими профессиональными художниками, поэтому каждое мероприятие проводят разные мастера. Так, ранее пленэры состоялись под руководством Павла Пугачева, Ирины Тур, Галины Насуленко (Горшенёвой), Елены Трофимовой, Татьяны Ковешниковой и Натальи Рухлиной. Каждый мастер предлагает познакомиться с разными стилями и техниками создания работ.