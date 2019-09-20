Волгоградцев приглашают в музей Машкова проводить лето, и встретить осень. «Осенины» будут проходить в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова 21 сентября.

Во время мероприятия мастера клуба народной куклы «Крупеничка» познакомят гостей с традициями праздника, организуют игры, конкурсы, загадки, закружат в весёлом хороводе. А в завершении состоится мастер-класс по изготовлению куклы «День-Ночь».

Праздник «Осенины» пройдёт в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу: ул. Чуйкова 37. Начало в 11:30. Предварительная запись по телефону 8(8442)24-16-79.

Отметим, «Осенины» — это древний праздник прощания с летом и встречи осени. Его праздновали трижды: 14, 21 и 27 сентября. 21 сентября – день осеннего равноденствия, когда день равен ночи. К этому времени весь урожай был убран. Праздник отмечали хождением в гости, хлебосольством. Непременно навещали родителей и поминали предков.

:-P
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