В эти выходные впервые в нашем городе состоится кросс «Вспомни» — забег по историческим местам города, посвященный юбилею Волгограда. Участниками мероприятия могут стать все желающие от 14 лет.

Маршрут забега пройдет от музея-панорамы «Сталинградская битва» до интерактивного музея «Россия – моя история». На пути бегунов – памятный знак, посвященный памяти жертв бомбардировки в дни Сталинградской битвы, памятники Г.К.Жукову и В.И.Чуйкову, бюст А.С.Пушкина, образцы военной техники, памятник речникам Волжского бассейна «Пожарный пароход «Гаситель» и многие другие. Планируется, что участников по ходу маршрута будет ждать подробный рассказ об исторических местах от экскурсовода. Он будет сопровождать бегунов. 14 сентября кросс «Вспомни» стартует от музея-панорамы «Сталинградская битва» в 9:00.

Организатором мероприятия выступает комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда. В дальнейшем планируется проложить еще несколько городских маршрутов по памятным местам города.