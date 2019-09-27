В эту субботу на площадке перед интерактивным музеем «Россия — Моя история» будет проходить фестиваль молодежной культуры «Дух улиц». Площадки откроются в 12:00 и завершат работу в 21:00.

28 сентября для гостей откроется интерактивная зона «PRO-Образование», сальса-вечеринка, перфоманс граффити, а также десятки тематических площадок. Участники познакомят волгоградцев с популярными направлениями молодежной культуры, пригласят попробовать свои силы в хореографическом и изобразительном искусстве.

Деловая программа будет включать встречу со спикерами. Среди тем — «Практическая философия: пойми себя, если сможешь», «Секреты успешной коммуникации», «Дух города. Что делает место неповторимым?» и другие. В 15:30 состоится косплей конкурс, после которого главную сцену займут любители сальсы, кизомбы, бачаты — это будет старт танцевальной вечеринки.

Отметим, фестиваль «Дух Улиц» — проект волгоградских активистов. В 2019 году инициатива получила грант Федерального агентства молодежи. Итогом мероприятия станет концепция уникального арт-пространства для молодых деятелей культуры Волгоградской области, а также новая организация для поддержки творческой молодежи.