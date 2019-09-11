Ко Дню рождения сотовой связи исследовательский проект Билайн. Аналитика узнал мнение клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России о роли мобильной связи. Исследование проводилось в формате телефонного опроса, в котором приняло участие более 1200 человек. Большинство опрошенных согласились, что мобильная связь изменила их жизнь – сделала ее проще, удобнее и быстрее. При этом изменения по-разному проявляются в зависимости от возраста человека и места проживания. Исследовательский проект Билайн. Аналитика собрал варианты поздравлений, которые абоненты могли бы написать на поздравительной открытке в День рождения мобильной связи.
«Ты стала еще ближе»
«С тобой мы ни в чем себе не отказываем»
Исчерпание трафика мобильного интернета перестало быть проблемой. В Москве проживает самая большая доля клиентов, которые не помнят, чтобы трафик когда-нибудь заканчивался. Одна треть пользователей мобильного интернета полностью уверена, что трафик не заканчивается никогда, а другая треть сталкивалась с такой ситуацией более чем полгода назад. С запуском тарифов с безлимитным доступом к мобильному интернету таких клиентов станет еще больше.
«Без тебя как без рук»
Не удивительно, что ситуацию с исчерпанием пакета трафика клиенты чаще всего называли концом света и отключением важных коммунальных ресурсов. И если бы смартфон стал человеком, и нужно было бы дать ему имя, 15% единогласно решили назвать его другом, 5% помощником, а 80% дали привычные женские и мужские имена.
· Такси (5%)
Опрос показал, что место проживания влияет на использование различных мобильных приложений. Пользователи мобильного интернета в Москве ежедневно в три раза чаще используют мобильный интернет для навигации по городу, чем абоненты из других городов, и чаще играют в онлайн-игры на смартфоне – 22% москвичей подтвердили, что они играют в онлайн-игры каждый день. В Санкт-Петербурге навигацию используют 26% пользователей мобильного интернета, в других городах их только 10%.
«С тобой в дороге как дома»
77% опрошенных согласны с тем, что благодаря мобильной связи они стали чаще общаться с друзьями и близкими людьми. Ярче всего потребность в мобильной связи для общения проявилась у респондентов старше 55 лет. Для 90% клиентов этого возраста мобильная связь это хороший способ поддерживать контакт с близкими.
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