Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Билайн запустили рекламную кампанию, в которой рассказывают о том, что можно помогать отряду, просто занимаясь повседневными делами.

Оказывается, часто достаточно просто быть курсе того, что происходит рядом с вами. Новая рекламная кампания рассказывает о том, что, подписавшись на SMS-рассылку от «Лиза Алерт», можно принимать участие в поисках пропавших людей просто по дороге домой или в кино. Иногда для того, чтобы спасти жизнь человеку, не нужно практически ничего: ни денег, ни времени – просто готовность помогать, быть информированным и проявить больше внимания к окружающим.

По данным «Лиза Алерт», в России ежегодно пропадает около 100 тысяч человек. Большая часть из них находится в течение первых суток благодаря действиям полиции и волонтерам. Для того, чтобы привлечь к поискам как можно больше людей, «Лиза Алерт» и Билайн запустили совместный сервис SMS-рассылок «Потеряться – не значит пропасть». Рассылка настроена таким образом, что сообщения с ориентировкой на пропавшего человека получают те абоненты, рядом с которыми проходит поиск. А это значит, что волонтеру достаточно просто внимательно смотреть по сторонам, всматриваться в лица людей по дорогу домой или на работу. Возможно, потерявшийся ребенок или взрослый находится рядом.

В результате, чем больше волонтеров будут знать о поиске, тем выше шансы найти человека и, возможно, даже спасти его жизнь.