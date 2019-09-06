В ближайшую субботу Красноармейский район будет отмечать свой 75-летний юбилей. Напомним, что мероприятия посвященные этой дате решили перенести в связи с празднованием Дня города. Празднование будет проходить 7 сентября на Севастопольской набережной. Жителей района, а также всех гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок, рассчитанных на разные возрасты и интересы, а также красочное пиротехническое шоу.

А музыкальное сопровождение обеспечат ансамбль казачьей песни «Тихий Дон», образцовая художественная танцевальная шоу-группа «Новация», вокальные ансамбли «Волгоградцы» и «Оникс», ансамбль народного танца «Русь», образцовый художественный ансамбль спортивного бального танца «Синтез».

С 19:30 на набережной района начнут работу творческие площадки: горожан ждут различные мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, красочные фотозоны. Для самых маленьких гостей организаторы приготовили не менее увлекательную программу: различные конкурсы, аквагрим, рисунки на асфальте, мыльные пузыри. Впервые на Севастопольской набережной в честь 75-летия Красноармейского района Волгограда состоится красочное пиротехническое шоу, которое начнется в 21:30.