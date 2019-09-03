Уже на этой неделе в Волгоградском областном краеведческом музее откроется очередная выставка, посвящённая Году театра в России. Экспозиция «И юности прекрасные порывы…» расскажет об истории образования и становлении Волгоградского театра юного зрителя (ТЮЗ).

Хотя официально Волгоградский ТЮЗ отметит в будущем году своё 50-летие, его история началась гораздо раньше – в 30-х годах прошлого века. В фондах Волгоградского областного краеведческого музея сохранились уникальные документы, афиши, фотографии, рассказывающие о работе ТЮЗа в 30-40-х годах в Сталинграде. Также на выставке будет представлено большое количество костюмов, современных сценографических набросков, афиш и прочее.

Открытие выставки состоится 6 сентября в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 7. Вход свободный.

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