Волгоградцев приглашают вспомнить известного волгоградского писателя и общественного деятеля, ушедшего от нас не так давно и немного не дожившего до своего 90-летия. Открытие выставки «Евгений Кулькин, певец казачества» состоится в Волгоградском областном краеведческом музее 18 сентября в 15:00. Вход свободный. Выставка будет экспонироваться в зале казачества «Как за Доном, за рекой» по адресу: пр. Ленина, 7.

Материалы для экспозиции, куда вошли фото разных лет, документы, личные вещи, награды, любезно предоставлены семьей писателя. На открытии состоится награждение участников фестиваля «Мой край казачий», идейным вдохновителем которого также являлся старейший волгоградский писатель Евгений Кулькин.

Напомним, Евгений Кулькин ушёл из жизни 11 мая 2019 г. Евгений Александрович не дожил до своего юбилея всего несколько дней — 15 мая ему бы исполнилось 90 лет. Евгений Кулькин — известный волгоградский писатель, член Высшего творческого совета Союза писателей России, руководитель Волгоградского отделения Центра духовной культуры им. адмирала Фёдора Ушакова, Почётный гражданин Волгоградской области, «Человек года-2009», лауреат Государственной премии Волгоградской области, премии «Имперская культура» и премии МВД СССР. Евгений Кулькин занимает особое место в плеяде волгоградских писателей. Его имя – яркая творческая страница в истории культуры региона. Он бережно хранил традиции и обычаи донского казачества, преумножая богатство родного языка. Его произведения насыщены казачьим красочным бытовым колоритом, самобытным русским словом. Впервые о нём узнали как о поэте. Затем последовали публикации в журналах «Наш современник», «Нева», «Знамя». Из-под пера лауреата многих литературных премий вышли десятки произведений. Среди них — трилогии «Смертный грех», «Хазарань» и «Обручник», роман о Сталинградской битве «Святой с минного поля», об историческом прошлом Царицына «Знак беды», повести о казачьем детстве «Последний день лета» и другие произведения. Имя Евгения Кулькина носит одна из сельских библиотек в Городищенском районе.