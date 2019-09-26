«Концессии водоснабжения» завершают летний сезон водоподготовки: с 1 октября при подготовке питьевой воды перестанут использоваться летние дозы хлорных реагентов, позволяющие обеспечить безопасную и эффективную очистку питьевой воды при высокой температуре.

С момента подписания концессионного соглашения в 2015 году по инвестиционной программе компания приступила к модернизации хлораторных на водоочистных сооружениях (ВОС). Проведенные мероприятия обеспечивают промышленную безопасность химически опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями Федерального закона №116-ФЗ, а также гарантируют качество питьевой воды, поступающей потребителям. В рамках инвестиционной программы закуплено новейшее оборудование, созданы системы контроля уровня остаточного хлора, автоматической безопасности, системы дозирования хлора, световая, звуковая сигнализации наличия хлора, автоматизированные системы утилизации хлорных выбросов. Как результат – повышение качества питьевой воды, снижение количества нестандартных проб и обеспечение безопасных условий труда для персонала.

Чистая питьевая вода – залог здоровья и высокого качества жизни населения. Она должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу и обладать благоприятными вкусовыми свойствами. В мировой практике обеззараживание воды путем хлорирования остается наиболее экономичным и эффективным методом дезинфекции, а также и самым распространенным: где-то используется хлор в чистом виде, где-то хлорная известь, где-то гипохлорит натрия, но основа везде одна – хлор.

Альтернативный метод дезинфекции – ультрафиолетовое облучение – в Волгограде не обеспечит безопасность в бактериологическом плане: в городе один из самых длинных водопроводов России (2209 км), на таких расстояниях обеззараживающий эффект ультрафиолета пропадет. Единственный способ, гарантирующий микробиологическую безопасность воды в любой точке разводящих сетей, — это хлорирование, т.к. только молекулы хлора сохраняют свою активность к бактериям, обеспечивают консервирующий эффект и поддерживают санитарное состояние сетей.

В то же время концентрация хлора в питьевой воде, поступающей в водопроводные краны потребителя, ничтожно мала: всего 0,8 – 1,2 грамма на 1 кубометр воды. Это минимальное содержание хлора необходимо для обеззараживания воды и защиты населения от желудочно-кишечных эпидемий и не предоставляет опасности для человека. Остаточный хлор выветривается из открытой посуды практически мгновенно. Отсутствие же остаточного хлора в водопроводной сети или снижение его концентрации свидетельствует о загрязнении трубопровода и необходимости его промывки.

В летний период доза хлора, используемая для подготовки питьевой воды, увеличивается в связи с ростом бактериологического загрязнения источника водоснабжения. Эти изменения незначительны и на свойствах воды не отражаются, так как норматив качества един как летом, так и зимой.

Контроль качества осуществляется в круглосуточном режиме специально оснащенной лабораторией. Ежегодно лаборатория производит отбор 24 тыс. проб воды как на очистных сооружениях, так и на разводящих сетях города. Лаборатория полностью модернизирована в 2016 году и сегодня является одной из лучших в водоканалах нашей страны. Строгий контроль гарантирует соответствие питьевой воды санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН2.11.4.1074-01.