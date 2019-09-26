На базе средней школы №81 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда в очередной раз прошел краеведческий конкурс «Знатоки родного города». Шесть школьных команд прошли квест по городским улицам. Музей историй чистой воды «Фильтры», который поддерживает и развивает компания «Концессии водоснабжения», вновь стал одним из партнеров школы.

Квест для юных краеведов школа организует пятый год: к конкурсу заместитель директора школы №81 по воспитательной работе Наталья Ракитина готовит участникам задания-загадки. В них зашифрованы городские достопримечательности, открыто расположенные в центре города. Чтобы правильно ответить на такие вопросы, нужно любить город и знать его в деталях. Ещё не все горожане знают, что на днях на набережной открыт памятник художнику Лосеву, а у одного из кафе гостей теперь встречает героиня сказки братьев Гримм. Но это знают школьники, уверенно справляющиеся с заданиями квеста. В этом году они сумели заставить жюри задуматься, предложив свои версии ответов на задания. Оказалось, что несколько загадок имеет по два, а то и три правильных ответа. Например, скульптурная композиция – тёзка улицы, на которой расположена, не одна: это и скульптура «Мир» на ул. Мира, и «Комсомольцы» на ул. Комсомольская.

А вот шуточную загадку музея «Фильтры» юные краеведы не отгадали: как сделать бетонный забор прозрачным? Нарисовать на стене то, что находится за ней. Именно так получилось со стрит-арт проектом «Путь воды», с лета 2017-го украшающего забор вокруг водоочистных сооружений в Тракторозаводском районе. Раскраски «Как устроен водопровод», сделанные художником Станиславом Азаровым по мотивам этого проекта, получили все участники конкурса. А победители – команда школы №83 – унесли с собой торт с тем же мотивом.

Поддерживая творческие инициативы, социокультурные проекты горожан, «Концессии водоснабжения» реализуют свой корпоративный принцип, – уважение к городу, в котором работает компания, не знает мелочей.