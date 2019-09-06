Ближайшая суббота в парке «Комсомольский сад» будет насыщенна мероприятиями. Гостей ждут с 16:00 в резиденции волгоградского «Музея занимательных наук Эйнштейна».

Резиденция будет работать до 19:00. Все экспонаты интерактивны и их обязательно нужно трогать руками, поэтому каждый, кто придёт на встречу с наукой, сможет почувствовать себя настоящим ученым. Кроме этого, все присутствующие примут участие в самых ярких и интересных опытах, которые входят в многочисленные шоу-программы «Музея занимательных наук Эйнштейна». Самые умные получат подарки от музея. Площадка музея расположится по улице Ленина, возле велопроката «Эдельвейс».

В 17:00 на кинолужайке ждут любителей шахмат на блиц-турнир, организуемый МАУ «Центр спорта и культуры» и легендарными — Михаилом Александровичем и Натальей Павловной Яхтенфельд. Блиц — это один из форматов игры в шахматы, при котором устанавливается контроль времени до окончания партии 10 минут или менее каждому игроку. А перед турниром, пока участники будут регистрироваться, Михаил Яхтенфельд даст сеанс одновременной игры всем желающим. Регистрация на турнир начинается в 16:30. Вход свободный. Возраст значения не имеет.

Также в 17:00 на сцене Круглой площади Комсомольского сада стартует заключительный, V-й Свободный микрофон. Желающие спеть, станцевать, сыграть на балалайке или почитать стихи могут зарегистрироваться для выступления и получения своих пяти минут славы начиная с 16:30 возле сцены.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.