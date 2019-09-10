«Управление отходами — Волгоград» отмечает уменьшение жалоб на горячую линию регионального оператора.

С начала деятельности регионального оператора в Волгоградской области в компанию поступило более 90 тысяч обращений. В начале года жители в первую очередь уточняли график вывоза ТКО и оставляли заявки на сбор и вывоз отходов, также поступали жалобы о невывозе мусора. Максимальное количество звонков за месяц – более 20 тысяч. С марта жалоб и обращений становилось все меньше. К июню эта цифра уменьшилась почти в два раза – до 10 тысяч обращений, в августе – до 8 тысяч.

С мая жители Волгоградской области чаще интересуются вопросами по начислению и платам, а также уточняют справочную информацию.

На данный момент «Управление отходами — Волгоград» продолжает прием обращений на электронную почту [email protected] и по телефону горячей линий 8-800-350-43-48 для физических лиц, телефон для юридических лиц — 8 (8442) 26-82-67. В Волгоградской области на вопросы жителей отвечают в местных отделениях МФЦ.