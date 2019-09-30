Региональный оператор продолжает вести работу по увеличению контейнерного парка в Волгоградской области.

За сентябрь региональный оператор установил 1800 современных евроконтейнеров в населенных пунктах региона. Так в Новониколаевский район поступило 350 емкостей, в Палласовский — 450, в Михайловский — 1000.  Всего в области установлено 28 676 контейнеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Работа регионального оператора направлена на реализацию множества задач, одна из них – обеспечить жителей области качественным оказанием услуг по обращению с ТКО в каждом населённом пункте. Для осуществления поставленных задач, регоператор в том числе приобретает новые контейнеры, использует современную технику и направляет образующиеся от жителей и юридических лиц отходы согласно законодательству.

Напомним, за первое полугодие, регоператором собрано и отправлено на безопасную обработку около 3 млн твердых коммунальных отходов, что соответствует территориальной схеме обращения с отходами на территории Волгоградской области.

 

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