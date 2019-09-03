В ближайший четверг в парке «Комсомольский сад» вновь состоится кинопоказ на большом экране под открытым небом, который проходить в рамках проекта «Кино под звездами». Но из-за того, что световой день уменьшается, кинопоказ будет проходить на час раньше, чем это было летом.

Как сообщают организаторы, гостей ждут уже в 19:00, в это время перед зрителями выступит приглашенная волгоградская звезда. А уже следом за её выступлением и состоится кинопоказ. В этот раз собравшиеся смогут посмотреть фильм режиссера Лассе Халльстрёма с Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон и другими. Кинолента 2017 года является экранизацией одноименного произведения американского писателя Брюса Кэмерона про Бэйли-бэйли-бэйли-бэйли.

Кино будут показывать 5 сентября начало в 20:00. Вход свободный. А все интересующие вопросы можно задать по телефону +7 (902) 363-30-83.