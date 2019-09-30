Очередной субботник по уборке мусора после туристического сезона обещает стать самым массовым за последнее время. А все потому, что собирать мусор вместе с добровольцами приедет известный российский телеведущий и актер Станислав Ярушин.

С начала сентября только на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» было собрано около тысячи мешков мусора. К участию в субботниках привлекались школьники, студенты, лесники, представители ТОСов, различных организаций и учреждений, а также местные жители. Только за осенний период в акциях по уборке приняли участие порядка 700 человек. Общими усилиями ими была очищена от мусора площадь 40 гектаров.

Экомарафон «Чистые берега Дона» проходит в эти дни на территории 6 регионов России. В нем принимают участие более 62 000 добровольцев. Итоги Всероссийской акции будут подведены в Волгоградской области.

Очередной субботник будет проходить 4 октября в Иловлинском районе. Здесь будет организована массовая уборка мусора на берегах Дона и праздничная программа с награждением активных участников акции, концертом, проведением викторин и эколотереи. Хедлайнером праздника станет известный российский телеведущий и актер Станислав Ярушин. Также для подведения итогов марафона из Москвы в наш регион приедут и организаторы акции. Принять участие в экомарафонах могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте акции чистыеберега.рф