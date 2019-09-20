Государственным архивом Волгоградской области подготовлена выездная экспозиция, посвященная75-летию Волгоградского государственного аграрного университета. Документальная выставка «От Урюпинска до Волгограда» начнёт работу 26 сентября.

На выставке будут представлены документы из фондов регионального Госархива, раскрывающие малоизвестные факты из истории открытия вуза в 1926 г., раскрыта тема строительства здания университета в Сталинграде.

Из малоизвестных и редко используемых фондов личного происхождения будут презентованы интереснейшие документы и фотоматериалы знаменитых преподавателей и ученых Аграрного университета. Также вниманию посетителей выставки будут представлены документы из личных фондов и других ученых вуза.

Посетители выставки смогут узнать интересную информацию о вкладе ученых и преподавателей университета в развитие сельского хозяйства в нашем регионе и за его пределами.

Открытие выставки состоится в Волгоградском государственном аграрном университете по адресу: Университетский пр-т, д. 26. Справки по тел. 8(8442)30-99-10.