1 октября в честь Дня пожилых людей Волгоградский Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает всех лиц пенсионного возраста бесплатно посетить мультимедийные экспозиции парка.

Для получения бесплатного билета посетителям будет достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе. Свободный вход будет действовать на все выставки Исторического парка: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история.1945-2016».

По желанию все посетители за дополнительную плату смогут присоединиться к сборным групповым экскурсиям по залам интерактивного музея – они пройдут в 11:00, 13:00 и 15:00. Экскурсии по выставке «Царицын» состоятся в 14:00 и 16:00.

Напомним, Исторический парк «Россия – Моя история» в этот день будет открыт с 10:00 до 18:00, работа касс прекращается за 45 минут до закрытия парка. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)97-91-81.