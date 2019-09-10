В интерактивном музее «Россия — Моя история» открывается новая мультимедийная выставка «Царицын» — это первая часть масштабного выставочного проекта, посвященного 430-летнему юбилею города на Волге. Начиная с 13 сентября, посетители выставки увидят архивные фотографии города конца XIX – начала XX века в современном мультимедийном формате. Изюминкой проекта станет документальный фильм о жизни в Царицыне, снятый в 1924 году. Найденный в Российском Государственном Архиве кинофотодокументов, он будет впервые показан публично.

Создатели выставки попытаются наглядно раскрыть историю дореволюционного Царицына – ее посетители познакомятся с фотографиями, картами, гравюрами, отражающими жизнь волжского города, узнают о простых горожанах и ярких личностях, меценатах, управленцах того времени. Увидят архивные изображения исторических зданий, промышленных предприятий, учебных заведений, царицынских храмов и площадей. Уникальный фильм 1924 года будет логически завершать экспозицию – во время трансляции все гости Исторического парка смогут в деталях рассмотреть жителей города, архитектуру Царицына, почувствовать дух и атмосферу прошедших времен.

Организаторами выставки «Царицын» выступают Исторический парк «Россия — Моя история», Волгоградский областной краеведческий музей и Муниципальное телевидение Волгограда.

Открытие выставки «Царицын» состоится 13 сентября 2019 года в 13:00. Гостей мероприятия ждет презентация краеведческого проекта, авторская обзорная экскурсия по выставке. Одним из соорганизаторов выставки является профессор, почётный архитектор России, член Союза архитекторов России Петр Петрович Олейников – в день открытия выставки он представит вниманию гостей макеты исторических зданий из коллекции «Музея архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда».

Работа выставки продлится до 9 октября 2019 года. Вход на выставку будет свободный, для всех желающих за дополнительную плату организуют авторские экскурсии. Помимо этого, в рамках работы выставки 15 сентября состоится тематический мастер-класс для детей, 21 сентября — увлекательная игра-викторина по материалам экспозиции.

Добавим, мультимедийная выставка «Царицын» станет первой частью масштабного выставочного проекта, посвященного 430-летнему юбилею города-героя Волгограда. В феврале 2020 года откроется экспозиция «Сталинград», а в июне 2020 года – выставка «Волгоград». Каждая часть выставки комплексно раскроет факты из различных периодов истории города, а мультимедийный формат выставок позволит представить информацию максимально наглядно и информативно.