«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» начали уведомлять жителей, проживающих в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры, о дате очередной поверки индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды, установленных в квартирах. Информация о сроке поверки указывается в платежном документе за коммунальные услуги. Это сделано для удобства потребителей, а также для выполнения абонентами требований действующего законодательства.

Постановление Правительства РФ № 354 обязывает собственников следить за исправностью установленных в квартирах индивидуальных приборов учета (ИПУ). Для этого необходимо своевременно проводить их поверку. Как правило, счетчики холодной и горячей воды необходимо поверять раз в 6 лет. При этом конкретные даты поверки зависят от модели ИПУ и прописываются в технических документах на счетчик. Эти документы выдаются потребителям на руки при установке водомера.

Однако практика показывает, что жители просто забывают вовремя проверять работоспособность приборов учета. А ведь не прошедший поверку счетчик является неисправным. В этом случае, согласно законодательству, плата за коммунальную услугу в течение трех месяцев выставляется по среднемесячному объему потребления, а потом по нормативу.

Чтобы такие ситуации не возникали, для удобства потребителей, сведения о дате очередной поверки ИПУ теперь прописываются в квитанции за коммунальные услуги у жильцов тех домов, которые перешли на прямые договоры с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения». Глядя в платежный документ, абонент всегда будет знать, когда истекает срок поверки установленных в квартире индивидуальных счетчиков, и тем самым сможет заблаговременно позаботиться о том, чтобы провести следующую поверку.

Информацию о дате поверки ИПУ в ресурсоснабжающие организации передают УК и ТСЖ при переходе домов на прямые договорные отношения. Однако не все управляющие организации готовы делиться информацией с РСО. Если абонент проживает в многоэтажке, заключившей прямой договор, при этом установленные в его квартире индивидуальные приборы учета введены в эксплуатацию и по ним производится начисление, но в квитанции нет данных о сроке поверки, значит УК или ТСЖ просто не передали их поставщикам ресурсов. И здесь необходимо участие самих жителей.

Чтобы сведения о дате поверки появились в квитанции, нужно написать в свободной форме заявление на расчетный участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Подать заявление, приложив копии технических документов на индивидуальный прибор учета, можно любым удобным способом:

обратившись на ближайший участок АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адреса и график работы на сайте ivc34.ru); через обращение в личном кабинете на сайте www.ivc34.ru (с приложением скан-копии необходимых документов); через обращение на официальный адрес электронной почты АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: [email protected] (с приложением скан-копии необходимых документов); написав и отправив письмо через Почту РФ на официальный адрес АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: 400001, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, 9А, офис 7 (с приложением скан-копии необходимых документов).

Предоставить сведения о дате поверки ИПУ для размещения в квитанциях волгоградцы могут и напрямую в РСО — во время поквартирного обхода сотрудниками «Концессий водоснабжения». Поквартирные обходы проводятся в МКД, перешедших на прямые договоры. Это делается для того, чтобы актуализировать информацию о собственниках квартир и избежать возможных ошибок при формировании платежных документов. Осуществлять поквартирные обходы в домах, перешедших на прямые договоры, могут также сотрудники управляющих организаций.

В процессе обхода представители РСО или УК проверяют состояние индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС: смотрят наличие технической документации на приборы учета, проверяют правильность монтажа водомеров и наличие целостности пломбы. Кроме того, жителей могут попросить предоставить актуальные данные, касающиеся их жилья: количество собственников и количество фактически проживающих граждан.

Важно, что во время поквартирных обходов работники «Концессий водоснабжения» никогда не предлагают что-либо приобрести. Проверяющему необходим доступ только к месту, где расположены счетчики. Проверка ИПУ проводится бесплатно! Если пришедший к вам человек представился сотрудником водоканала или концессий и при этом настойчиво навязывает какую-либо платную услугу или товар, помните: перед вами, скорее всего, мошенник.

Убедиться, что к вам пришел специалист ООО «Концессии водоснабжения», можно, попросив контролера показать служебное удостоверение или позвонив в клиентский центр «Концессий водоснабжения» по номеру: 99-67-96.