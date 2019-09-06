Жителей и гостей региона приглашают познакомиться с историей санитарно-эпидемиологической службы региона, о которой расскажет документальная выставка «Всё здесь чисто!»: из истории Волгоградской областной санитарно-эпидемиологической службы. Выставка откроется 12 сентября в 10:00 в Государственном архиве Волгоградской области.

В этом году исполняется 70 лет с момента основания первой Волгоградской областной санитарно-эпидемиологической станции. На выставке будут представлены редкие материалы о создании и развитии санитарно-эпидемиологической службы в Царицыне-Сталинграде-Волгограде: документы с научными изысканиями и открытиями санитарных врачей Царицынского уезда, работе врачей в период масштабных эпидемий в Царицыне и Сталинграде, а также в период Сталинградской битвы, фотографии из фотокаталога и изданий научно-справочной библиотеки Государственного архива Волгоградской области.

Документы выставки, представленные личными фотографиями и автобиографиями врачей, картами распространения заболеваний и деятельности санитарных врачей по устранению эпидемий в разные периоды существования города и области, будут интересны всем интересующимся историей здравоохранения нашего края.

Государственный архив Волгоградской области находится по адресу: ул. Коммунистическая, 30. Справки по тел. 8(8442)30-99-10.