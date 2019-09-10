Проблемы экологии выходят на первое место на государственном уровне: создаются национальные проекты, выделяется госфинансирование. В 2019 г. Волгоградская область вошла в федеральную программу по оздоровлению Волги. Роль одного человека в гигантских масштабах экологического бедствия выглядит микроскопической. Где начинается и заканчивается зона влияния рядового потребителя на глобальную экологию? И возможно ли оказывать это влияние?

Систему городской канализации давно воспринимают как должное. Но так ли она проста? Совершенна ли? Всем понятен смысл: канализация необходима для отвода, очищения стоков и возврата воды обратно в реку. Мало кто знает, что строительство канализации намного дороже строительства системы водоснабжения. Разница не только в глубине залегания сетей, сложности самой системы, но и во влиянии на экологию в целом.

Очищенная и обеззараженная вода абсолютно безопасна и практически не отличается по составу от речной. Требуется не один час, чтобы стоки прошли путь от внутридомовой канализации к внутриквартальной системе, затем по огромным магистральным коллекторам – на главную городскую канализационную насосную станцию. Там они проходят механическую стадию очистки: за сутки на ГКНС вылавливают до 10 кубометров мусора, который прессуется и вывозится на специальный полигон. Далее по илопроводу прямо по дну Волги стоки поступают на станцию аэрации на остров Голодный. Там специальные бактерии разрушают органические вещества, стоки фильтруются и обеззараживаются ультрафиолетом.

В Волгограде для системы водоотведения используется самое современное оборудование и продвинутые технологии. В результате инвестиций в канализационное хозяйство в 2019 году количество инцидентов на сетях канализации снизилось почти на треть по сравнению с 2015 годом – временем прихода «Концессий водоснабжения» в Волгоград. Приобретение современных каналопромывочных машин позволило цехам водоканала заниматься не только прочисткой уже забитой канализации, но и профилактикой: высокое давление, которое создает в трубе эта машина, позволяет счищать отложения на стенках, выгонять скопившийся в трубе мусор к колодцу, откуда его уже можно достать.

Тем не менее, позитивный результат омрачается актуальным вопросом: почему засоры все еще возникают? Ответ тривиален. Мы используем канализацию не по назначению и выбрасываем туда отходы, предназначенные для мусорной корзины, но никак не для инженерных сетей. Остатки еды, гигиенические принадлежности, наполнители для кошачьих туалетов, тряпки, стекло, пластик, ёлочная мишура… Список отходов, попадающих в канализацию, бесконечен и варьируется в зависимости от фантазии и благосостояния потребителей. Зачастую ситуация доходит до абсурда. Так, в канализационных сетях Волгограда находили ковер размером 3х3 метра, в Санкт Петербурге – матрац для подростковой кровати. Автомобильные покрышки, куски пластиковой трубы, мягкие игрушки, кирпичи уже никого не удивляют.

По сути, размер выброшенного не играет роли. Даже пищевые отходы в канализации разбухают и превращаются в пробку, собирающую на себя другой мусор. В результате образуется многометровый засор, из-за которого стоками будет заливать улицу. А его ликвидация может потребовать много времени и не увенчаться успехом. Если засор не удается пробить каналопромывочной машиной, слесарь разбирает его вручную. Такие условия труда оцениваются как вредные, класса 3.2, это тяжелый труд, которого часто оказывается недостаточно, и часть трубы приходится просто вырезать и заменять на новую.

Засоры – это проблема, которую проще предотвратить, чем ликвидировать. И связана она в первую очередь с культурой потребления. Современный мир балует обилием товаров, о дальнейшей утилизации которых задумываются немногие. А ведь именно сортировка мусора, вторичная переработка, безвредная утилизация являются залогом хорошей экологической ситуации в будущем, здоровья и благополучия населения.

Водоканал рекомендует начать борьбу за экологию с простого шага. Давайте поставим мусорное ведро в туалете и остановим засорение канализации. Иногда небольшого шага достаточно, чтобы вдохновить своим примером других и значительно улучшить качество собственной жизни – ведь первыми, кто пострадает от рукотворного засора, будем мы сами.