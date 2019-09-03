Вы были на праздновании Дня города? Мы — были и видели там много интересного: например золотую Мэрлин Монро и Чарли Чаплина, большой зеленый телевизор, вспышки фотокамер и много довольных людей — магия кино — не иначе!

День города, солнце светит, люди гуляют, повсюду слышатся разговоры. Ничего необычного, но вот из общей картины как-то привлекает к себе внимание огромный зеленый телевизор. Если подойти к нему поближе, можно увидеть, как аниматоры раздают разные шляпы и парики, предлагают сфотографироваться в этом самом телевизоре и почувствовать себя настоящей кинозвездой. А кто еще там ходит? Да это же Чарли Чаплин и Мэрлин Монро! Вот она атмосфера кинематографа. Теперь у обладателей молодежных карт Mastercard от Сбербанка появилась возможность почувствовать себя звездой кино, стоит только присоединиться к проекту #ЭтоМоеКино.

По информации Сбербанка проект #ЭтоМоеКино объединит популярных блогеров и режиссеров для создания трех короткометражных фильмов, а повлиять на сюжет и актерский состав новых картин смогут все желающие.

Всего в проекте примут участие три пары «режиссер-блогер». Первая — Ян Гордиенко и Мария Агранович. Гордиенко (он же Yan Go) — личность в российском сегменте YouTube уже легендарная. Три с половиной миллиона подписчиков на канале (и четыре с половиной в инстаграме) обеспечены не только ловко подвешенным языком, но и постоянными экспериментами с форматом. Мария Агранович — дочь выдающегося оператора Михаила Аграновича и сестра звезды «Юмориста» Алексея Аграновича. В этом году на «Кинотавре» она представила свой дебютный полнометражный фильм «Люби их всех» — бойкую и хлёсткую историю столичной которая была высоко оценена зрителями и критикой.

Вторая пара — Андрей Глазунов и Александр Горчилин. Глазунов не только ведёт «Дневники» канала СТС, но и имеет опыт личного общения с Майклом Фассбендером, который согласился дать ему интервью. Увлечённость миром кино, впрочем, выражается и в том, что помимо скетчей на YouTube, Андрей пишет сценарии и уже давно готов выйти за пределы блоггинга. Александр Горчилин — один из топовых актёров «Гоголь-центра», давно заработавший репутацию творческой смелостью (достаточно посмотреть на его работу, скажем, в фильме Валерии Гай Германики «Да и Да». Кроме того, Горчилин недавно дебютировал в режиссуре, поставив по сценарию Валерия Печейкина «Кислоту» — фильм, названный многими критиками манифестом поколения сегодняшних 25-летних.

И, наконец, модель и блогер, звезда клипов российских и украинских артистов Натали Ящук объединит усилия с Раддой Новиковой. Если Натали сделала себе карьеру в шоу-бизнесе, то Радда совершила прорыв благодаря сериалам «Интерны» и «Мажор», а также короткометражному фильму «Темная как ночь. Анна Каренина», основанному одновременно на романе Льва Толстого и песне Бориса Гребенщикова «Темный как ночь».

Никаких стилистических ограничений для авторов идей организаторы проекта не ставят, однако есть жанровые — комедия, мелодрама, фантастика. Для того, чтобы направить заявку для участия в проекте, необходимо быть владельцем Молодежной карты MasterCard. Сбор заявок закончится 15 сентября.

После того, как идеи будут собраны и оценены наставниками, начнется следующий этап проекта. Он будет заключаться в наборе команды — и здесь тоже смогут принять участие все желающие. Сбербанк готов обеспечить простор для творчества людям, мечтающим попробовать свои силы в качестве помощников режиссера, актеров, операторов, гримеров, художников. Уверенным в своем таланте соискателям достаточно будет лишь загрузить свое резюме на сайт проекта.

Фильмы будут созданы в уникальном вертикальном формате. Премьера первых трех фильмов проекта «#этомоекино» запланирована на ноябрь.

Хотите попробовать себя в мире кино? Есть идеи? Тогда, спешите принять участие в проекте. Подробнее о нем здесь: https://sberbanketomoe.ru.

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