В связи с работами по подключению нового многоквартирного дома в Ворошиловском районе к системам жизнеобеспечения движение по улице Козловской будет ограничено. Для проведения плановых работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций будет приостановлено движение автомобильного транспорта на участке улицы ул. Козловской в границах ул. КИМ и ул. Профсоюзной с 8:00 5 сентября до 22:00 30 сентября 2019 года.

Для информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на ул. Козловской и прилегающих улицах будут установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Объезд участка проведения дорожных работ возможен по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной, КИМ. Водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута в указанный период и заранее планировать поездки в границах Ворошиловского района Волгограда.

По окончанию работ подрядная организация за счет собственных средств восстановит дорожное покрытие с укладкой двух слоев асфальтобетона по технологии, которая применяется в дорожной отрасли последние годы.