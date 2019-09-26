Специально для болельщиков городские электрички будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», 29 сентября некоторые пригородные поезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка, сделают дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

– № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 16:35;

– № 6418 Шпалопропитка – Тракторная пассажирская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:48. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:53, прибытие на конечную ст. Тракторная пассажирская в 17:11;

– № 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:12. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 20:39, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:45;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18.

Для перевозки футбольных болельщиков после матча назначен дополнительный пригородный поезд № 6327 сообщением Краснооктябрьская — Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 20:14, отправление с о.п. Мамаев Курган в 20:25. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:27.