Юных волгоградцев приглашают в Волгоградскую областную детскую библиотеку, где в рамках долгосрочной библиотечной программы «Чудеса культуры Волгоградской области» участников познакомят с традициями, почитаемыми праздниками и главными культурными казачьими центрами нашего региона.

Особое внимание во время виртуального путешествия будет уделено фольклорным традициям казаков – легендам, сказкам, шедеврам песенного творчества. Прозвучат стихи и песни поэтов, воспевающих красоту Донских земель, казачьи историю и быт.

В мероприятии планируется участие сотрудников Волгоградского областного краеведческого музея, юных артистов образцового фольклорного ансамбля «Ягодка» Детской музыкальной школы №8 Волгограда, представителей Окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Отметим, мероприятия долгосрочной библиотечной программы «Чудеса культуры Волгоградской области» охватывают многие сферы культурной жизни нашего региона, знакомят детей и подростков с главными культурными достопримечательностями, явлениями, событиями, лучшими театрами, музеями, библиотеками, памятниками истории и архитектуры.

Виртуальная краеведческая экспедиция состоится 25 сентября в Волгоградской областной детской библиотеке по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Начало в 12:30. Справки по телефону 8(8442) 37-72-38.