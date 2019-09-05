В день города на центральной набережной Волгограда прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. На экологической площадке, организованной «Концессиями водоснабжения», «Концессиями теплоснабжения» и региональным оператором в сфере обращения с ТКО «Управление Отходами – Волгоград», дети Волгограда записали свое видео-обращение к жителям города.

Юные волгоградцы лучше взрослых понимают последствия загрязнения окружающей среды человеком. Ведь именно им достанется мир, состояние которого ежедневно стремительно ухудшается. В отличие от многих взрослых дети уверены, что свой маленький вклад в спасение планеты может внести каждый, а ценность таких маленьких шагов очень высока.

Детвора самых разных возрастов с большим удовольствием создавала яркие таблички, призывающие не сорить, чтобы потом установить эти таблички у себя во дворе, у школы, в городских скверах и на газонах. А после ребята охотно приняли участие в создании социального ролика о необходимости поддержания чистоты на берегах рек и на городских улицах. Оказалось, что волгоградским детям есть что сказать взрослым!

Имеются письменные разрешения родителей на участие детей в съемках социального ролика и последующее его тиражирование в СМИ и соцсетях.