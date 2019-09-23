21 сентября на набережной нижнего тракторного района прошла масштабная акция, организованная РУСАЛом – День Волги. Добровольцы должны были очистить набережную от мусора, причем проходило все в формате соревнования.

12 часов дня. На набережной Тракторозаводского района участники всех возрастов – от молодых курсантов Волгоградского кадетского корпуса следственного комитета РФ до членов клуба пожилых людей «Виктория» объединены общим делом – сбором мусора – первым этапом экофестиваля День реки Волга.

Подобное мероприятие РУСАЛ проводил и раньше. Ольга Кагарманова, региональный менеджер Центра социальных программ РУСАЛа, рассказала: «Весной в рамках фестиваля «Два берега» был организован сбор мусора в 2 городах, находящихся на берегу одной реки – Волгограда и Волжского. Всего в тот год в акции участвовало 400 человек – 200 со стороны Волгограда и 200 со стороны Волжского. Было собранно 2 тонны мусора». В этот раз День Волги проводился в рамках масштабного проекта – компания РУСАЛ решила провести мероприятия по сбору мусора во всех городах, где есть ее предприятия. Название мероприятия менялось в зависимости от названия реки – день Енисея, день Чулыма, а у нас, соответственно, день Волги.

Экофестиваль состоял из 3 блоков – сначала участники 45 минут собирали мусор, затем могли поучаствовать в мастер-классе, попить горячий чай, угостится вкусными пирожками, поиграть в большой волейбол и даже попеть караоке, а заключительная часть – награждение участников и победителей.

Было собрано более полутора тонн мусора, а некоторые находки были настолько тяжелые, что весы не выдерживали и ломались. Одна из участниц – Тамара — нашла даже 2 большие шины: «Самое интересное было их дотащить. Я их сначала катила, а потом в руках несла. В подобном я первый раз участвую, но очень здорово. Мне понравилось».

Победителями соревнований стали курсанты Волгоградского кадетского корпуса следственного комитета РФ им. Федора Слипченко, которые смогли за 45 минут собрать больше всех мусора.

Помимо простого сбора мусора, участники должны были найти спрятанные пластиковые бутылки с записками. И здесь тоже отличились молодые кадеты, которые смогли найти 2 из 3 бутылок. Вот что значит следственный комитет!

Каковы итоги мероприятия? Полторы тонны мусора за два часа. Плюс призы и хорошее настроение для участников и жителей!