Жителей и гостей города приглашают на самый вкусный праздник сентября «День арбуза», который будет проходить в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Мероприятие будет проходить 14 сентября, начало в 17:00.

В рамках праздника участники узнают интересные исторические факты о крупной ягоде и необычные рецепты. Побывают на экспозиции, стилизованной под амбар, где познакомятся с редким лакомством, которое дошло до наших дней от сарептян – арбузным медом нардеком.

День арбуза подарит и много веселья, ведь все желающие смогут принять участие веселых играх и народных забавах. Также гостей праздника ждет «арбузный стол» и яркая летняя фотозона.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

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