Центральная городская библиотека Волгограда 20 сентября будет отмечать свой 75-летний юбилей. В этот день читатели станут участниками праздничной программы «Веха в три четверти века». Во время мероприятия состоятся встречи с интересными людьми, творческие мастер-классы, литературное чаепитие, работа игровой зоны для юных волгоградцев, «живая» музыка от лучших исполнителей города и акция буккроссинга «Книга на скамейке». Начало мероприятия – в 12:00 в Центральной городской библиотеке (проспект им. В. И. Ленина, 42).

Юбилейная встреча откроется «литературным чаепитием» с волгоградскими авторами Василием Макеевым и Татьяной Брыксиной. Перед гостями праздника выступят исполнители Ольга Михайлова и Алексей Куликов. Также состоится мастер-класс по художественной росписи пряников под руководством. Кроме того, гостя предложат пройти квест «В Сталинграде снимается кино». Все это время будут работать пряничная и книжная лавки, где можно будет приобрести сувениры и подарки для близких. Вечернюю программу юбилея продолжит выступление Ирины Аксеновой (вокал) и Дмитрия Арутюнова (фортепиано).

Сегодня ВМУК «Централизованная система городских библиотек» насчитывает 27 городских библиотек-филиалов с объемом фондов почти 800 000 экземпляров. За последний год читателями библиотек стали более 150 тысяч человек, а общее количество посещений составило более одного миллиона.