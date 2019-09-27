Билайн совместно с компаниями Nokia, Samsung и Qualcomm Technologies Inc. провел успешную демонстрацию возможностей мобильной связи пятого поколения (5G) на примере реальных сценариев ее применения, включая «умное» производство (Smart Industry) и многопользовательскую игру в виртуальной/дополненной реальности (VR/AR). Также оператор протестировал пользовательские сценарии смартфонов Samsung Galaxy S10 5G.

Демонстрационная зона 5G Билайн в Олимпийском парке г. Сочи впервые была развернута во время международного события – FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019. Зрители FORMULA 1 смогли принять участие в тестировании возможностей сетей пятого поколения.

Для организации пилотной зоны Билайн в Сочи использовалось коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale. Для демонстрации был задействован частотный диапазон 26-28 ГГц.

В ходе тестирования были продемонстрированы следующие возможности применения технологии 5G:

Индустрия0: с помощью роботизированной руки был представлен сценарий использования «умных» машин в промышленности на примере кейса human-robot collaboration (сотрудничество человека и робота).

Подобные роботы созданы для совместной работы с человеком и спроектированы так, чтобы не подвергать опасности находящегося рядом работника (например, на разных участках сборочных линий на производстве автомобилей). Для обеспечения безопасности такие роботы оснащены оптическими датчиками, датчиками движения и обратной связи. Вся эта информация передается в режиме онлайн.

Благодаря гигабитным скоростям, которые обеспечивают 5G-сети, появляется возможность не только оперативно передавать данные, но и анализировать 4К-видео в режиме реального времени. Низкие задержки передачи данных создают высокоэффективную информационную цепочку для безопасности людей, скорости и точности производства. Высокая емкость сетей пятого поколения позволит подключить тысячи датчиков для «живого» взаимодействия человека и робота.

Гейминг: на примере виртуальной игры в настольный теннис было продемонстрировано одно из ключевых преимуществ сетей 5G – низкая задержка. Это отличие нового поколения связи позволяет обеспечить более яркий пользовательский опыт в гейминге, а также открывает новые перспективы для использования VR/AR.

Почувствовать разницу между технологиями можно на примере игры в настольный теннис. При средней скорости (100 км/ч) мячик пересекает стол 2,74 м за 99 мс. Типичная задержка в сетях 4G составляет 40-100 мс, и игрок видит проекцию с запозданием. Изображение поступает на шлем виртуальной реальности только тогда, когда мяч уже практически пересек стол, и игроку сложно быстро отреагировать на подачу. Получается, что в мире виртуальной реальности при использовании 4G мяч фактически находится где-то на расстоянии 120-248 см ближе, чем кажется.

При использовании 5G создается полное ощущение реальной игры. С типичной задержкой в сети 5G в 1-10 мс игрок может предвидеть движение мяча и реагировать соответствующим образом.

5G для всех: пользовательские сценарии на смартфоне Samsung S10 5G были проверены в рамках предварительных тестов, которые проводились в Москве в лаборатории Nokia на пилотной сети. Для тестирования использовались SIM-карты Билайн и смартфон Samsung S10 5G на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ 855 с системой Modem-RF Snapdragon X50. В результате теста была достигнута скорость передачи данных свыше 2 Гбит/с.

Смартфон с поддержкой 5G также был протестирован в Сочи. В пилотной зоне 5G в Олимпийском парке была успешно продемонстрирована скорость загрузки объемных файлов – видео размером 1,1 Гб было скачано за несколько секунд.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн продолжает активное тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных регионах России. Демозона Билайн в Сочи — это пример открытой демонстрации возможностей сети 5G для массового потребителя. С дальнейшим развертыванием сети 5G мы будем рады представить нашим клиентам новые продукты и услуги, улучшающие качество их жизни».

Деметрио Руссо, вице—президент Nokia в регионе Восточная Европа:

«Внедрение 5G потребует взаимодействия всех участников отраслевой экосистемы, и наша совместная демонстрация сегодня – это прекрасный пример такого отраслевого партнерства. Мы подтверждаем свою готовность оказать всестороннюю поддержку компании «ВымпелКом» в реализации ее планов в области 5G. Nokia обладает уникальным портфелем решений, опытом и возможностями для развертывания сетей 5G, которые мы готовы использовать для коммерческого внедрения 5G в России, раскрывая огромный потенциал этой технологии для бизнеса и конечных пользователей».

Ким Бум Джин, вице-президент и глава Samsung Mobile в России:

«Samsung выбирает стратегию демократизации 5G вместе с нашими партнерами. Мы гордимся тем, что сегодня более 2 млн пользователей во всем мире могут подключаться к сетям 5G со смартфонов Samsung, и мы надеемся, что в скором времени российские пользователи будут иметь такую же возможность».

Сергей Коробов, директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe, отметил: «Технологии и сети 5G в наши дни развиваются гораздо более высокими темпами, чем в своё время сети LTE. Инновационные сценарии, которые демонстрирует сегодня Билайн, стали возможны благодаря устройствам на базе мобильной платформы Snapdragon 855 с системой Modem-RF Snapdragon X50, которые позволяют пользователям достигать мульти-гигабитных скоростей передачи данных при низких задержках.»

***

О развитии 5G и NB—IоT Билайн

2019 год

Билайн провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через «живую» сеть 5G из пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники. Также в ходе демонстрации была зафиксирована пиковая скорость 3.30 Гбит/с на одно абонентское устройство, а при использовании сервисов задержка составляла 3 мс.

Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках в Москве с применением инновационного технологического решения. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство составили 2,19 Гбит/c.

Билайн стал партнёром конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience.

Билайн и компания OVRPOWER (ООО «Метроком») заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 3 года. Компании договорились о совместной разработке и реализации проектов с применением VR/AR на сетях связи 5G.

Билайн успешно завершил испытания с ГК Роскосмос на электромагнитную совместимость 5G.

Билайн активировал в Москве масштабную сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT. Московская сеть связи Билайн теперь полностью готова для поддержки десятков миллионов умных устройств интернета вещей и развития рынка технологий «умного города».

Билайн объявил о планах ввести в 2020 году в Москве новейшую 5G-ready сеть связи. Стартовавшая в 2018 году модернизация мобильной сети Билайн в Москве является самой масштабной реконструкцией инфраструктуры сети за всю историю компании. На сентябрь 2019 года сеть оператора в Москве на 94% 5G-ready.

Билайн и Фонд «Сколково» подписали соглашение в области развития и реализации совместных инновационных и технологических инициатив. В рамках соглашения стороны намерены развивать совместные технологические инновационные экосистемы Билайн и Фонда «Сколково» в области передовых технологий, в частности 5G и интернета вещей.

Билайн обеспечил покрытие NВ-IоT в 19 регионах России.

2018 год

Билайн заключил соглашение с Правительством Москвы о совместном развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в городе Москва сроком на пять лет с возможностью продления сотрудничества на аналогичный период. По условиям соглашения Билайн, при поддержке Правительства Москвы, приступит к реализации пилотных проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции «умного города».

Билайн представил первый в России гибридный участок сети LTE, который поддерживает помимо классического мобильного стандарта технологий интернета вещей NB-IoT, стандарт с высокой мобильностью — LTE Cat-M.

Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G. Общение удаленных собеседников проходило при помощи голограммы — оцифрованное изображение передавалось через очки смешанной реальности. Демонстрационная зона 5G была развернута в выставочном зале Музея Москвы. При демонстрации скорость передачи данных на одно абонентское устройство 5G CPE превысила 2 Гбит/c.

Билайн и Nokia заключили соглашение о стратегическом партнёрстве и совместном пилотировании новых технологий.

Билайн и Ericsson подписали стратегическое соглашение в области практического изучения и тестирования технологий мобильной связи пятого поколения.

Билайн создал открытую тестовую площадку для разработчиков решений IoT на территории «Умного квартала» в московском районе Марьино.

Билайн и Huawei подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области пилотирования и интеграции технологических решений 4,5G/5G и IoT.

***

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в группу компаний VEON Ltd.

Международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающий своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

***

Qualcomm и Snapdragon – товарные знаки компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированные в США и других странах.

Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform и Qualcomm Snapdragon X50 5G Modem-RF System – продукты компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний.