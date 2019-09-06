Для удобства волгоградцев, которые поедут на концерт группы «Ленинград», электрички будут делать дополнительные остановки на о.п. Мамаев Курган.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», 6 сентября дополнительные остановки на о. п. Мамаев курган будут делать следующие электрички:

– № 6418 сообщением Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:48, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:53, прибытие на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 17:11;

– № 6708/6707 сообщением Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 16:35;

– № 6712/6711 сообщением Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15;

– № 6736/6735 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган (верхней посадочной платформы) в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:20.

Также на 6 сентября назначается дополнительный пригородный поезд № 6327 сообщением Краснооктябрьская — Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 23:24, отправление с о.п. Мамаев Курган в 23:40, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 00:40.